Elezioni Civita Castellana Lega insieme a Forza Italia e Udc | Parroccini figura più idonea alla carica di sindaco

A Civita Castellana il centrodestra si presenterà diviso alle prossime elezioni comunali, con la Lega, Forza Italia e Udc che hanno annunciato il sostegno a un candidato specifico per la carica di sindaco. La coalizione ha dichiarato che questa figura è la più adatta per ricoprire il ruolo di primo cittadino. La divisione tra i partiti del centrodestra è stata comunicata ufficialmente e riguarda le alleanze e le candidature in vista del voto.

Il centrodestra di Civita Castellana sarà ufficialmente diviso in due blocchi per le elezioni comunali. Il dubbio che rimaneva fino a qualche ora fa era se i candidati sindaco fossero due o tre, ma la Lega ha Lega ha risolto l'incertezza. Da una parte si posiziona il sindaco uscente Luca.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Civita Castellana, Udc insieme a FI per le comunali. La nuova commissaria Fantera: "Parroccini è l'uomo giusto"Nominata Patrizia Fantera per guidare l'Unione di centro verso le urne e arriva l'appoggio agli azzurri: "Il nostro sostegno nasce da una convinzione... Claudio Parroccini candidato sindaco di Forza Italia: "Si apre nuova fase di sviluppo per Civita Castellana"Gli azzurri lanciano quella che potrebbe essere una corsa solitaria senza Fratelli d'Italia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni comunali a Civita Castellana, Italia Viva sostiene Corazza candidato sindaco; Assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Civita Castellana: le nuove figure ricercate; Civita Castellana – Elezioni Comunali, il Partito Democratico punta su Danilo Corazza; Civita Castellana - Andrea Sebastiani, da vicesindaco con la Lega a Fdi. Nel 2019 dichiarava: Contrari ai politici che scaricano i loro candidati. Civita Castellana – Elezioni Comunali, il Partito Democratico punta su Danilo CorazzaCIVITA CASTELLANA - Ufficializzato, nel pomeriggio di ieri, il sostegno alla candidatura a sindaco di Danilo Corazza da parte del Partito democratico. Il maestr ... etrurianews.it Elezioni comunali a Civita Castellana, Italia Viva sostiene Corazza candidato sindacoAlessandra Ortenzi, commissario provinciale di Italia Viva, ha preso parte alla presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Danilo Corazza per il Comune di ... ilmessaggero.it CIVITA CASTELLANA - Ufficializzato, nel pomeriggio di ieri, il sostegno alla candidatura a sindaco di Danilo Corazza da parte del Partito democratico. Il maestro correrà alle prossime elezioni comunali con una lista civica. #civitacastellana #DaniloCorazza #p - facebook.com facebook