Elezioni Civita Castellana Danilo Corazza candidato sindaco Pd-civico | Fallite trattative con M5s e Rifondazione

Nel comune di Civita Castellana, il Partito Democratico ha annunciato il proprio candidato sindaco per le prossime elezioni. Si tratta di Danilo Corazza, che ha comunicato la conclusione delle trattative con il Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista, senza però raggiungere un accordo con queste forze politiche. La candidatura è ora ufficiale e pronta a confrontarsi con gli avversari nelle urne.

Il Partito democratico ufficializza il nome che sosterrà alle prossime elezioni comunali di Civita Castellana. È quello di Danilo Corazza, figura molto nota nel comune non solo per la sua professione di maestro delle scuole elementari ma anche per il suo bagaglio di esperienze amministrative. Nel suo curriculum politico spicca, infatti, il ruolo di vicesindaco ricoperto durante il primo mandato di Gianluca Angelelli, oltre a una precedente corsa come primo cittadino per Rifondazione comunista. Oggi la sua figura diventa il baricentro di un nuovo asse sostenuto da due liste civiche, a cui andrà ad affiancarsi in modo ufficiale anche la compagine del Partito democratico.