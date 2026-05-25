Nicola Marrazzo è stato eletto nuovo sindaco di Casandrino, vincendo con circa 60 voti di vantaggio sulla candidata Rosa Chianese. La sfida elettorale si è conclusa con una vittoria stretta, confermando il risultato dopo lo scrutinio finale. Marrazzo, ex consigliere regionale, ha ottenuto la maggioranza dei voti e si è assicurato la fascia tricolore. La differenza di preferenze ha determinato la vittoria del candidato.

Nicola Marrazzo è il nuovo sindaco di Casandrino. L’ex consigliere regionale conquista la fascia tricolore al termine di una sfida elettorale combattutissima, decisa da uno scarto di circa 60 voti sulla candidata Rosa Chianese. Fuori dalla corsa anche Domenico Landolfo, terzo candidato alla guida del Comune. Le elezioni amministrative 2026 a Casandrino hanno visto dunque una sfida a tre che ha tenuto con il fiato sospeso cittadini e candidati fino alle ultime sezioni scrutinate. Con la vittoria elettorale, Nicola Marrazzo apre una nuova fase politica per Casandrino. L’ex consigliere regionale succede all’amministrazione guidata da Rosa Marrazzo, al termine di una campagna elettorale intensa giocata soprattutto sui temi del rilancio amministrativo, dei servizi cittadini e della gestione del territorio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Elezioni comunali Casandrino 2026, Nicola Marrazzo nuovo sindaco: battuta Rosa Chianese

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Nicola Marrazzo: Un voto pulito per la Rinascita di Casandrino

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