Elezioni Comunali Casandrino 2026 risultati e aggiornamenti

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali a Casandrino. Alla chiusura dei seggi, sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. I risultati ufficiali sono ancora in fase di elaborazione e verranno comunicati nelle prossime ore. Nessuna comunicazione ufficiale sui dati di affluenza o sui candidati vincitori.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato a Casandrino per le Elezioni Comunali 2026. Subito dopo la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio delle schede.LO SPOGLIO E I RISULTATI IN DIRETTA SEZIONE DOPO SEZIONE (clicca qui)TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI COMUNALI 2026 IN. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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