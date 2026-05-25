Elezioni Comunali Cardito 2026 risultati e aggiornamenti
Il voto nelle elezioni comunali di Cardito si è svolto domenica 24 e lunedì 25 maggio. Dopo la chiusura dei seggi, sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. I risultati ufficiali sono ancora in fase di elaborazione. Le operazioni di scrutinio riguardano tutte le sezioni del comune e proseguiranno fino a completamento. Non sono stati ancora resi noti i dati definitivi sulle preferenze espresse dagli elettori.
Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato a Cardito per le Elezioni Comunali 2026. Subito dopo la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio delle schede.LO SPOGLIO E I RISULTATI IN DIRETTA SEZIONE DOPO SEZIONE (clicca qui)TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI COMUNALI 2026 IN. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Giuseppe Cirillo - Ho scelto di continuare il mio impegno per Cardito.(28.04.26)
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