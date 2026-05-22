Elezioni Comunali Cardito 2026 | candidati sindaco liste e aggiornamenti

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si svolgeranno le elezioni comunali a Cardito per il 2026. Sono stati presentati diversi candidati sindaco, tra cui uno sostenuto da un’alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle 2050, insieme a altre liste come Testa Alta, Territori in Azione, Cardito Aperta, Cardito Democratico e Primavera. Le consultazioni riguardano anche le rispettive liste di supporto, con aggiornamenti sulla campagna elettorale e sui candidati in corsa.

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Domenica 24 e lunedì 25 maggio si vota a Cardito per le Elezioni Comunali 2026.Questi i candidati sindaco e le rispettive liste a sostegno:Aldo Grimaldi (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle 2050, Testa Alta, Territori in Azione, Cardito Aperta, Cardito Democratico, Primavera. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Adesso Italia Campania Presentazione candidato Sindaco di Napoli Sullo stesso argomento Elezioni Comunali Afragola 2026: candidati sindaco, liste e aggiornamentiDomenica 24 e lunedì 25 maggio si vota ad Afragola per le Elezioni Comunali 2026. Leggi anche: Elezioni Comunali Arzano 2026: candidati sindaco, liste e aggiornamenti Elezioni comunali 2026, quando e dove si vota: l'elenco dei comuni e dei capoluoghiChiamati alle urne 6,6 milioni di elettori in 894 comuni, il più piccolo ha 40 abitanti. Seggi aperti anche in venti capoluoghi, tra cui Venezia, Reggio Calabria e Messina. Eventuali ballottaggi il 7 ... quotidiano.net Elezioni comunali 2026: dove e come si vota il 24 e 25 maggioL’altra città da monitorare è Reggio Calabria: qui il candidato del centrodestra è Francesco Cannizzaro, deputato e vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, sostenuto anche da Azione, punterà a st ... repubblica.it