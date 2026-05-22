Elezioni Comunali Afragola 2026 | candidati sindaco liste e aggiornamenti
Le elezioni comunali di Afragola per il 2026 si terranno nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Tra i candidati alla carica di sindaco figura Gennaro Giustino, sostenuto da diverse liste tra cui il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, e altre forze politiche e civiche. Le candidature e le coalizioni sono state ufficializzate, mentre gli aggiornamenti sui candidati e sulle liste continuano a essere comunicati dalle autorità elettorali. La campagna elettorale si prepara a coinvolgere gli elettori della città.
Domenica 24 e lunedì 25 maggio si vota ad Afragola per le Elezioni Comunali 2026.Questi i candidati sindaco e le rispettive liste a sostegno:Gennaro Giustino (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Giustino Sindaco – La Svolta Giusta, Europa Afragola, Casa Riformista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Ad Afragola per presentare la lista di Noi Moderati e sostenere i nostri candidati. Grazie all’avv. Giuseppe Catalano e all’ing. Gennaro Castaldo per il lavoro che portano avanti sul territorio. #NoiModerati #afragola #elezionicomunali facebook
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