Elezioni comunali affluenza in calo Dove e come si vota il fac simile della scheda

Notizia in breve

Le urne sono aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per le elezioni comunali. La partecipazione degli elettori si è registrata in calo rispetto alle precedenti consultazioni. La Valle d'Aosta vota solo domenica, mentre altrove le operazioni di voto si concluderanno lunedì pomeriggio. Subito dopo la chiusura delle urne, inizierà lo spoglio dei voti. È possibile consultare il fac simile della scheda elettorale.