Elezioni comunali affluenza in calo Dove e come si vota il fac simile della scheda
Le urne sono aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per le elezioni comunali. La partecipazione degli elettori si è registrata in calo rispetto alle precedenti consultazioni. La Valle d'Aosta vota solo domenica, mentre altrove le operazioni di voto si concluderanno lunedì pomeriggio. Subito dopo la chiusura delle urne, inizierà lo spoglio dei voti. È possibile consultare il fac simile della scheda elettorale.
Urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 24 maggio, per le elezioni amministrative. Si vota anche lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 (tranne in Valle d'Aosta dove si vota solo domenica), subito dopo avrà inizio lo spoglio. Eventuali ballottaggi sono previsti il 7 e l'8 giugno. Sono coinvolti. 🔗 Leggi su Today.it
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Urne aperte per le elezioni comunali: dove e come si vota, il fac simile della schedaLe urne sono aperte dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 24 maggio, per le elezioni comunali.
Il fac simile della scheda elettorale per le elezioni comunali del 24-25 maggio (e come si vota)Il prossimo fine settimana si terranno le elezioni comunali in 894 comuni italiani, con il voto previsto per domenica 24 e lunedì 25 maggio.
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