Alle ore 23, l’affluenza alle urne si attesta al 60%, con una diminuzione di circa cinque punti rispetto alla precedente tornata elettorale. La Lombardia, il Veneto, la Liguria e il Molise registrano i cali più significativi. Le elezioni comunali si svolgono con la scelta diretta di sindaci e consiglieri comunali, senza coinvolgimento diretto dei partiti, e le urne sono aperte il 24 e 25 maggio.

Nonostante si scelgano i sindaci e la composizione del Consiglio comunale, dunque persone e non partiti con listini bloccati, il trend resta invariato: anche alle amministrative del 24 e 25 maggio l’affluenza ha registrato un calo. Anche piuttosto netto. Dopo la chiusura delle 6.278 sezioni su tutto il territorio, il dato segna il 60,06%, vale a dire quasi cinque punti in meno rispetto alla precedente tornata elettorale: 64,91%. Al voto sono andati quasi 750 Comuni italiani, di cui 18 capoluoghi in tutta d’Italia. La Regione in cui si registra la percentuale più alta di votanti è l’ Umbria con oltre il 70,7%, il Molise è quella che registra invece una minore partecipazione ( 47. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Comunali, affluenza al 60% in calo di quasi cinque punti dall’ultima tornata. Male Lombardia, Veneto, Liguria e Molise

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