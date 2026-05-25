Alle ore 15 si sono chiusi i seggi delle elezioni comunali del 2026, con un’affluenza del 60%, circa cinque punti percentuali in meno rispetto alle precedenti consultazioni. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati al voto per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali in 894 comuni, tra cui 18 capoluoghi di provincia. I primi exit poll indicano un vantaggio di Venturini rispetto a V.

AGI - Si sono chiusi alle ore 15 i seggi per la tornata le elezioni comunali che ha chiamato al voto oltre 6 milioni e 600mila italiani per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Nei comuni con più di 15mila abitanti, l’ eventuale ballottaggio si terrà il 7 e 8 giugno. I capoluoghi dove si è votato sono: Venezia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Reggio Calabria, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Exit poll. A Venezia il candidato del centrodestra Simone Venturini 47-51% è dato dagli exit poll in vantaggio sul candidato del centrosinistra Andrea Martella 44-40%. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Comunali 2026, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Exit poll, avanti Venturini a V...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Comunali 2026, affluenza in calo: al 59,98%. Exit poll, avanti Venturini 47-51% a Venezia

Elezioni Comunali a Venezia, gli exit poll: Venturini (cdx) 47-51%, Martella (campo largo) 40-44%. Affluenza in caloGli exit poll delle elezioni comunali a Venezia indicano una vittoria per il candidato del centrodestra con una percentuale tra il 47 e il 51 per...

Temi più discussi: Elezioni comunali: oltre 6,6 milioni di italiani al voto oggi e domani; Elezioni Amministrative 2026, affluenza alle ore 12:00; Elezioni comunali: affluenza al voto; Notizie - Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - dati Affluenza e scrutini.

Elezioni Comunali 2026, in provincia di Imperia affluenza alle 23 al 40,50%. Pietrabruna oltre il 60%. x.com

Elezioni comunali 2026, i risultati dello spoglio in diretta: a Venezia e Reggio avanti il cdx con Venturini e Cannizzaro nelle prime proiezioniLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: i primi exit poll danno in vantaggio il centrodestra con Venturini a Venezia e Cannizzaro a Reg ... fanpage.it

Affluenza comunali 2026, i dati città per cittàL'affluenza alla chiusura dei seggi in oltre il 50% delle sezioni (3.787 su 6.278) è del 60,59% contro il dato della tornata precedente ferma al 65,37%. L’affluenza ieri sera alle 23 era del 46,31%, ... quotidiano.net

Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit