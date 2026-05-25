Elezioni comunali ad Amalfi | i risultati

Daniele Milano è stato confermato come sindaco di Amalfi con 1.580 preferenze. La sua avversaria, Antonella Franzese, ha ottenuto 381 voti. I dati provengono dalle sezioni ufficiali.

Daniele Milano si conferma sindaco di Amalfi. Secondo i primi dati ufficiali provenienti dalle sezioni, il sindaco uscente è a quota 1580 preferenze, mentre la sua avversaria Antonella Franzese è ferma a 381 voti. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Consiglio Comunale del 26 gennaio 2026

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