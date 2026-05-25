Affluenza e risultati elezioni comunali ad Alpignano | chi sono i tre candidati sindaco

Notizia in breve

Alle 15 di lunedì 25 maggio si è conclusa la votazione e sono iniziati gli spogli delle schede elettorali ad Alpignano. Tre candidati si contendono la carica di sindaco alle elezioni comunali di questa giornata. L’affluenza alle urne, ancora da comunicare, è stata registrata fino a metà giornata. I risultati ufficiali saranno resi noti nelle prossime ore, al termine dello scrutinio.