Affluenza e risultati elezioni comunali ad Alpignano | chi sono i tre candidati sindaco
Alle 15 di lunedì 25 maggio si è conclusa la votazione e sono iniziati gli spogli delle schede elettorali ad Alpignano. Tre candidati si contendono la carica di sindaco alle elezioni comunali di questa giornata. L’affluenza alle urne, ancora da comunicare, è stata registrata fino a metà giornata. I risultati ufficiali saranno resi noti nelle prossime ore, al termine dello scrutinio.
Concluse le operazioni di voto, alle 15 di lunedì 25 maggio anche ad Alpignano inizierà lo spoglio delle schede elettorali. Alle 23 di domenica 24 maggio aveva votato il 36,68% degli aventi diritto. Sono tre i contendenti alla carica di sindaco a Venaria Reale, dove la popolazione legale supera i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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