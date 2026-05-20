Elezioni comunali in Costiera amalfitana | il tour di Virginia Villani tra Maiori Amalfi e Positano

La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno ha partecipato a incontri politici in diversi comuni della Costiera Amalfitana, tra cui Maiori, Amalfi e Positano. Questi incontri hanno coinvolto rappresentanti locali e cittadini, con l’obiettivo di discutere le prossime elezioni comunali e le questioni più rilevanti per i territori. La presenza della dirigente del Movimento 5 Stelle si è concentrata sulla condivisione di idee e sulla promozione di iniziative a livello locale in vista delle consultazioni amministrative.

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