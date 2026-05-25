Elezioni comunali a Verghereto il dato definitivo dell' affluenza supera di poco il 70%

Da cesenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’affluenza alle elezioni comunali a Verghereto si è attestata al 70,77%, leggermente inferiore rispetto al 75,74% delle elezioni precedenti. La partecipazione dei cittadini è stata superiore al 70%, confermando una buona affluenza in un comune dell’alta Valle del Savio. I dati definitivi sono stati ufficializzati dopo la chiusura dei seggi.

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Il dato definitivo dell'affluenza alle elezioni comunali a Verghereto segna il 70,77%, in calo rispetto al 75,74% della precedente tornata elettorale nel piccolo comune dell'alta Valle del Savio. Si sono aperte domenica mattina le urne a Verghereto per la sfida elettorale che decreterà il nuovo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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