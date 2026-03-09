Elezioni comunali il dato definitivo dell' affluenza è del 55,94%

Nelle elezioni comunali suppletive di Pescara, l’affluenza definitiva è stata del 55,94%. Complessivamente, hanno espresso il loro voto 7 persone. Il dato è stato reso ufficiale dalle autorità competenti, confermando il numero di cittadini che si sono presentati alle urne in questa tornata elettorale.

Le urne elettorali sono state chiuse a Pescara alle ore 15 per il voto suppletivo dopo la decisione del Consiglio di Stato Ufficiale il dato dell'affluenza per le elezioni comunali suppletive di Pescara.In totale hanno votato 7.811 elettori, in percentuale il 55,94 per cento. Le urne sono state chiuse alle ore 15 e subito dopo è iniziato lo spoglio elettorale delle schede. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

