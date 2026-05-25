Alle ore 15, l’affluenza alle elezioni comunali a Venezia registra un calo rispetto alle precedenti consultazioni. I cittadini sono chiamati a votare fino a questa ora, con una partecipazione che si riduce rispetto alle stime iniziali. Tra i candidati in corsa ci sono Roberto Agirmo, Michele Boldrin, Luigi Corò, Pierangelo Del Zotto, Andrea Martella, Giovanni Andrea Martini, Simone Venturini e Claudio Vernier. I risultati saranno aggiornati in tempo reale nelle prossime ore.

Roberto Agirmo, Michele Boldrin, Luigi Corò, Pierangelo Del Zotto, Andrea Martella, Giovanni Andrea Martini, Simone Venturini e Claudio Vernier. Questi gli otto candidati sindaco al Comune di Venezia. Dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro, la Serenissima si prepara a una nuova fase, con il campo largo che punta a espugnare la città. Venezia, infatti, è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra: è il capoluogo di Regione del Veneto, fortino della Lega. Affluenza in calo A Venezia si conferma il calo dei votanti per le elezioni amministrative. Alle 23 il dato dell'affluenza per le comunali è di 84. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Elezioni Comunali a Venezia, i risultati in diretta: si vota fino alle 15, affluenza in calo

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