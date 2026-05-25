Elezioni comunali a Spriana Ivo Del Maffeo si conferma sindaco

Notizia in breve

Ivo Del Maffeo è stato confermato sindaco di Spriana, superando la soglia del 40% degli aventi diritto al voto. La sua vittoria permette di evitare il commissariamento prefettizio, che si sarebbe verificato in caso di mancato raggiungimento del quorum. La partecipazione alle urne ha consentito al sindaco uscente di ottenere il mandato per un nuovo mandato consecutivo. La consultazione si è svolta con la presenza di almeno il 40% degli elettori iscritti.