A Campagna si preparano le elezioni comunali con due nuovi candidati alla carica di sindaco, in aggiunta a quello già in carica. Tra i candidati ci sono un avvocato di 46 anni, con passato come consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici, e un altro candidato di cui si conoscono meno dettagli. La campagna elettorale si svolgerà nei prossimi mesi, con le candidature che si inseriscono nel quadro politico locale.

Dopo Vito Busillo arrivano due nuovi candidati sindaci a Campagna. Il primo è Livio Moscato, 46 anni, avvocato, socialista, già consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici. La sua proposta - si legge in una nota - nasce da un percorso condiviso con una rete civica ampia e articolata, che si riconosce nella necessità di restituire alla città ordine, stabilità e fiducia nelle istituzioni". A sostegno della candidatura, quattro liste che lavorano alla costruzione di un progetto amministrativo solido e responsabile coordinate dal geometra Pietro Maglio, già consigliere comunale, dagli avvocati Valeria Salito e Diego Mastrolia e dal docente Alberto Campanaro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Elezioni comunali a Campagna: Amoruso e Moscato si candidano a sindaco

Articoli correlati

Campagna, Moscato si candida a sindaco: “È il momento di ritrovare equilibrio e dare una direzione chiara alla città”Tempo di lettura: 2 minutiCampagna si prepara a una nuova fase politica e amministrativa.

Capurso verso le elezioni comunali: il sindaco Michele Laricchia si ricandidaQuattro le liste che compongono la coalizione a sostegno del primo cittadino uscente: "Il sindaco non è un solista, ma il direttore d'orchestra" Il...

Approfondimenti e contenuti su Elezioni comunali

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026; Elezioni comunali a Campagna: Amoruso e Moscato si candidano a sindaco; Il candidato sindaco Mauro Fumagalli presenta Orizzonte: Le nostre priorità per Lecco, città che unisce; Si muove la città: Isola apre la corsa alle Amministrative 2026 tra frammenti di quotidianità e omaggi a Dalla.

Il centrodestra unito alle elezioni: Campagna di ascolto e programma, in campo con i simboli di partitoSe è civico non è legato ad alcun partito, affronta le elezioni a mani libere e si allea con chi gli pare. Se invece risponde alle logiche di partito, è da quelle parti che deve rimanere e costruire ... ilrestodelcarlino.it

FdI, campagna acquisti per le elezioni a San Benedetto: entrano l’ex assessore Bruno Gabrielli e Rosaria FalcoSAN BENEDETTO Campagna acquisti dei meloniani. Nell’incontro di giovedì sera, nella sede di Mare Bunazz con il direttivo e i tesserati, sono state ufficializzate le entrate di due big della politica ... corriereadriatico.it

Elezioni comunali, D’Alessio inaugura 'Casa Pompei' tra folla e sostenitori. LE FOTO Articolo nei commenti - facebook.com facebook