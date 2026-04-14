Elezioni comunali di Salerno l' Udc conferma | Ecco perchè appoggiamo Zambrano Sindaco

L’Udc annuncia ufficialmente il proprio sostegno al candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Salerno. La formazione politica conferma la partecipazione alle consultazioni elettorali, portando avanti una propria storia e una squadra di dirigenti. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui vengono illustrate le motivazioni dietro l’appoggio e la volontà di contribuire al percorso amministrativo della città.

L’Udc conferma la propria presenza alle prossime elezioni comunali di Salerno con la propria storia, la propria classe dirigente e una visione chiara per il futuro della città. Il partito sosterrà la candidatura a sindaco di Armando Zambrano, puntando con decisione sui temi della sanità pubblica.🔗 Leggi su Salernotoday.it Elezioni comunali a Salerno: anche l'Udc sostiene la candidatura a sindaco di ZambranoLa coalizione di Centro che sostiene il candidato a Sindaco di Salerno Armando Zambrano, ha ricevuto l’adesione dell’Udc e ringrazia per questo il... Elezioni comunali, Martusciello: "Ecco perchè Forza Italia appoggia Zambrano Sindaco"Il segretario regionale dei forzisti spiega la nascita della lista civica "Forza Salerno" a supporto dell'ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri... Liratv. . Zambrano: “dubbi sulla realizzazione dello stadio Arechi” "Il candidato sindaco pone l'attenzione sul progetto che riguarda anche il campo Volpe" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #sport #Arechi #armandoZambrano # - facebook.com facebook FRATELLI D’ITALIA E FORZA ITALIA: I SEPARATI IN CASA Non sono mancate le stoccate alla strada solitaria intrapresa da Forza Italia in appoggio a Zambrano. Questa mattina accanto alla... x.com