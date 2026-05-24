Quorum superato Martella è ancora sindaco a Raccuja

Ivan Martella è stato confermato come sindaco di Raccuja per altri cinque anni. La sua candidatura unica ha portato alla sua rielezione dopo che, intorno alle 18,30, è stato superato il quorum del 50% degli aventi diritto al voto. Con questa verifica, si è conclusa la consultazione elettorale senza bisogno di ulteriori scrutinamenti. La vittoria è stata ufficializzata in modo automatico, dato che non sono state presentate altre candidature.

Ivan Martella sarà ancora il sindaco di Raccuja per altri cinque anni. Essendo l'unico candidato in campo per il vertice dell'amministrazione è bastato che intorno alle 18,30 fosse superato il quorum del 50% degli aventi diritto al voto per garantire a Martella la riconferma. Al voto 379 votanti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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