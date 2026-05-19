Comune di San Valentino Torio Vietri FdI | Interrogazione a Piantedosi su appalti e procedure urbanistiche

Un rappresentante di un partito politico ha presentato un'interrogazione al Ministro dell’Interno riguardante le procedure urbanistiche e gli appalti nella città di San Valentino Torio. La richiesta nasce da denunce emerse durante la campagna elettorale, e mira a ottenere verifiche e approfondimenti sulle modalità di gestione di tali pratiche amministrative. La richiesta è stata presentata ufficialmente e si concentra sulla trasparenza e legalità delle operazioni pubbliche legate a questa tematica.

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