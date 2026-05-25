Elezioni comunali a Salerno | Savastano verso il ritorno a Palazzo di Città

Durante le elezioni comunali a Salerno, si parla di un possibile ritorno di Nino Savastano a Palazzo di Città. Sebbene non ci siano comunicazioni ufficiali, fonti vicine alla campagna indicano che l’ex consigliere regionale e assessore alle Politiche Sociali potrebbe candidarsi con la lista Progressisti per Salerno. La notizia circola tra gli addetti ai lavori, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Manca l'ufficialità, ma da indiscrezioni sembra ormai certo il ritorno di Nino Savastano, ex consigliere regionale della Campania ed ex assessore alle Politiche Sociali del Comune, candidato nella lista Progressisti per Salerno. Savastano, infatti, avrebbe ottenuto un numero considerevole di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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