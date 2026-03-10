Nino Savastano, ex consigliere regionale e già assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative. La sua scelta di tornare in campo ha suscitato attenzione tra i membri del Partito Democratico, che si trovano a fronteggiare questa nuova presenza nel panorama politico locale. La sua candidatura rappresenta un elemento di novità nel quadro delle prossime consultazioni.

L'ex consigliere regionale già assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno Nino Savastano sarà candidato alle prossime elezioni amministrative. La notizia circolata prima come indiscrezione è ormai data come certa, soprattutto nelle fila dei deluchiani, dove la vera campagna elettorale è tra i candidati al consiglio comunale e i possibili aspiranti alla poltrona nella giunta di Vincenzo De Luca. Nel centro sinistra la battaglia è tutta lì. Data ormai per scontata la candidatura dell'ex presidente della Regione, nessuno si preoccupa dei timidi e deboli tentativi da parte di micro componenti del campo largo di provare a costruire un'alternativa.

© Anteprima24.it - Amministrative Salerno, il ritorno di Nino Savastano che spaventa il Pd

