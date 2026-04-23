Elezioni comunali a Salerno Sara Petrone | Ecco perchè mi candido con Lanocita Sindaco

Durante le elezioni comunali a Salerno, la consigliera comunale uscente ha annunciato la propria candidatura nella lista di Salerno Democratica, sostenendo il candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. La decisione è stata comunicata tramite un messaggio pubblico in cui ha spiegato le ragioni della scelta di partecipare alla competizione elettorale. Lanocita è già sostenuto da alcuni partiti e movimenti politici locali.

“Prima di ogni altra cosa, vi devo una spiegazione”. Con questo incipit la consigliera comunale uscente Sara Petrone annuncia la sua candidatura nella lista di Salerno Democratica al fianco del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita, già sostenuto da Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali: ecco "Salerno Democratica", la terza lista a sostegno di Lanocita SindacoNasce “Salerno Democratica”, la terza lista a sostegno del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. Elezioni comunali, Eva Avossa rompe gli indugi: "Mi candido con i Progressisti per Salerno"“Dopo una profonda riflessione, ho scelto di rimettermi in gioco e di candidarmi al Consiglio Comunale di Salerno con la lista Progressisti per... Panoramica sull’argomento Si parla di: Rifondazione comunista con Lanocita. Comunali, in Campania intesa a tutto campo nel centrodestraIl centrodestra si presenterà unito nei comuni al voto in Campania. Partendo dai capoluoghi di provincia: Avellino (la candidata sara' Laura Nargi, già eletta nel 2014 alla guida di un raggruppamento ... rainews.it Elezioni comunali Salerno, Vincenzo de Luca candidato ma senza il simbolo del PDSecondo La Repubblica, la decisione sarebbe stata presa proprio dal figlio Piero, da settembre segretario regionale dei dem Caso politico attorno alle comunali che si terranno a Salerno il 24 e 25 mag ... tg24.sky.it