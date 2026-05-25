Elezioni comunali a Reggio Calabria il centrodestra vede la vittoria

A Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, guida con il 64-68% delle preferenze, secondo le proiezioni. Domenico Donato Battaglia, candidato del centrosinistra, ottiene tra il 21 e il 25%. I risultati sono ancora ufficiali, ma indicano una netta vittoria del centrodestra alle elezioni comunali.

Giorgia Meloni e i suoi alleati vedono la vittoria a Reggio Calabria. Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia candidato del centrodestra, è in testa con il 64-68 per cento, seguito da Domenico Donato Battaglia, candidato del centrosinistra, con il 21-25 per cento. Sono questi i primi. 🔗 Leggi su Today.it

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Peppe Scopelliti. Elezioni Comunali a Reggio Calabria. Centrodestra, lora della verità

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