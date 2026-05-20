Comunali a Reggio Calabria il centrodestra | Basta nomine e assunzioni elettorali
Nelle elezioni comunali di Reggio Calabria, il centrodestra ha espresso critiche riguardo alle recenti nomine effettuate nel settore pubblico. Si riferiscono a nuove assunzioni e incarichi, compresi quelli previste dall'articolo 90, nello staff del candidato sindaco. Inoltre, sono state approvate delibere di macrostruttura per le nomine dirigenziali alla Città metropolitana. Le dichiarazioni evidenziano un punto di vista negativo sulle pratiche di nomina e assunzione legate alla campagna elettorale.
“E niente, proprio non ce la fanno! Ancora nuove nomine, ex articolo 90, questa volta nello staff del candidato sindaco Mimmo Battaglia e nomine dirigenziali alla Città metropolitana elargite con delibere di macrostruttura. Altro che confronto sui programmi, sulle idee o sulle emergenze che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Peppe Scopelliti. Elezioni Comunali a Reggio Calabria. Centrodestra, lora della verità
Sullo stesso argomento
Comunali di Reggio Calabria, il centrodestra ha deciso: il sindaco sarà di Forza ItaliaI coordinatori regionali dei partiti della coalizione hanno raggiunto l'accordo per la candidatura delle prossime elezioni di maggio, una scelta già...
Reggio Calabria: il monito contro le liste elettorali “dinastiche? Cosa sapere Pino De Felice denuncia le liste elettorali dinastiche per le consultazioni a Reggio Calabria.
In vista delle elezioni comunali, Maurizio Lupi è giunto a Reggio Calabria per sostenere la candidatura di Francesco Cannizzaro. Il leader di Noi Moderati è tornato anche sul caso Merenda Leggi qui l'articolo: https://www.reggiotv.it/notizie/politica/129441/m facebook
Comunali, impresentabili nel mirino dell'Antimafia: c'è anche una candidata di Reggio Calabria ift.tt/3FJnKrl ift.tt/6KuMB3x x.com
Appalti e autorizzazioni, corruzione al Comune di Reggio Calabria: quattro misure cautelari – NOMIREGGIO CALABRIA La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone accusate, a vario t ... corrieredellacalabria.it
Reggio, blitz della Polizia al Comune: 4 arrestiInchiesta coordinata dalla Procura reggina. Coinvolti due dipendenti pubblici e due imprenditori: l'ipotesi è corruzione ... rainews.it