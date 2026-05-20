Comunali a Reggio Calabria il centrodestra | Basta nomine e assunzioni elettorali

Nelle elezioni comunali di Reggio Calabria, il centrodestra ha espresso critiche riguardo alle recenti nomine effettuate nel settore pubblico. Si riferiscono a nuove assunzioni e incarichi, compresi quelli previste dall'articolo 90, nello staff del candidato sindaco. Inoltre, sono state approvate delibere di macrostruttura per le nomine dirigenziali alla Città metropolitana. Le dichiarazioni evidenziano un punto di vista negativo sulle pratiche di nomina e assunzione legate alla campagna elettorale.

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