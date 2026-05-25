Elezioni comunali a Reggio Calabria 2026 nel primo exit poll Cannizzaro in testa

Francesco Cannizzaro è sindaco di Reggio Calabria con ben oltre la maggioranza semplice secondo i primi exit poll elaborati dal consorzio Opinio Italia per la Rai.Alle 15, orario di chiusura dei seggi delle elezioni comunali, con una copertura del campione dell'84%, secondo quanto raccolto da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Elezioni comunali Reggio Calabria 24/25.05.2026 reel 1

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