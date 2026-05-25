Elezioni comunali a Postiglione | i risultati

A Postiglione, il sindaco uscente è stato riconfermato con 949 voti, pari al 68,72 per cento, superando il suo sfidante che ha ottenuto 432 voti, equivalenti al 31,28 per cento. La differenza tra i due candidati è di circa 517 voti. La partecipazione alle urne ha coinvolto un totale di 1.381 elettori. La consultazione si è svolta senza segnalazioni di irregolarità.

A Postiglione riconfermato come primo cittadino Carmine Cennamo. Il sindaco si è imposto con 949 voti (68,72%) contro i 432 voti (31,28%) raccolti da Piero Forlano. Gli elettori chiamati al voto erano 1.961, i votanti sono stati 1.417 (72,26%). 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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