Elezioni comunali a Salerno | arriva Angelo Bonelli per sostenere Gabriella Ferrara AVS
A Salerno si avvicinano le elezioni comunali e la campagna elettorale si anima con la presentazione della candidatura di Gabriella Ferrara, sostenuta dalla lista Alleanza Verdi e Sinistra. Nei giorni scorsi, un rappresentante di un partito ecologista ha partecipato a un evento pubblico per esprimere il suo supporto alla candidata. La presenza di questa figura si inserisce nelle iniziative di avvicinamento tra diverse forze politiche in vista del voto.
Entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali di Salerno con la presentazione della candidatura di Gabriella Ferrara, candidata nella lista Alleanza Verdi e Sinistra. L’appuntamento è fissato per oggi, alle ore 17, presso il Deli Café di Torrione, in Piazza Gian Camillo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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