Elezioni comunali a Salerno | arriva Angelo Bonelli per sostenere Gabriella Ferrara AVS

A Salerno si avvicinano le elezioni comunali e la campagna elettorale si anima con la presentazione della candidatura di Gabriella Ferrara, sostenuta dalla lista Alleanza Verdi e Sinistra. Nei giorni scorsi, un rappresentante di un partito ecologista ha partecipato a un evento pubblico per esprimere il suo supporto alla candidata. La presenza di questa figura si inserisce nelle iniziative di avvicinamento tra diverse forze politiche in vista del voto.