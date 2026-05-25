Elezioni comunali 2026 il voto in Capraia | Maria Ida Bessi è la nuova sindaca con il 63,61% dei voti

Maria Ida Bessi, 65 anni, è stata eletta sindaca di Capraia con il 63,61% dei voti. Bessi, residente sull’isola, ha già ricoperto il ruolo di sindaca dal 2018 al 2023 e ha anche servito come presidente della provincia nello stesso periodo. La sua vittoria si è concretizzata alle elezioni comunali del 2026.

Maria Ida Bessi, 65 anni, capraiese, già sindaca dell'isola dal 2018 al 2023 ed ex presidente della provincia dal 2018 al 2023, è la nuova sindaca di Capraia. Lo hanno deciso i cittadini con il voto espresso nella elezioni comunali 2026 presentandosi alle urne domenica 24 e 25 maggio. La. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amministrative 2026. Focus su prato, Pistoia, Arezzo e Viareggio

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali 2026, Capraia al voto per la scelta del sindaco: candidati, affluenza alle urne e risultatiIn tre capoluoghi toscani si torna alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i consigli comunali.

Elezioni Comunali il 24 e 25 Maggio 2026 per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli Comunali. Nel Lazio sono 37 i Comuni al voto. 9 con più di 15mila abitantiIl prossimo anno, il 24 e 25 maggio, si terranno le elezioni comunali in tutta la regione, coinvolgendo 37 Comuni.

Temi più discussi: Risultati Capraia Isola, Elezioni comunali 2026: candidati e percentuali; Elezioni comunali 2026, Capraia al voto per la scelta del sindaco: candidati, affluenza alle urne e risultati; Amministrative a Capraia, sfida a tre; Elezioni comunali 2026 in Toscana: dove si vota e chi sono i candidati.

Elezioni comunali 2026 in Toscana: dove si vota e chi sono i candidatiSi vota in venti comuni in Toscana il 24 e 25 maggio. Arezzo, Pistoia, Prato e non solo andranno alle urne per rinnovare il consiglio comunale. Andiamo a ... gonews.it

RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Quotidiani Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 270.000.000,00I risultati nella città di Capraia Isola alle elezioni comunali 2026 su Corriere.it. Rimani aggiornato su voti, affluenza e percentuali ... corriere.it