Elezioni comunali 2026 il voto in Capraia | Maria Ida Bessi è la nuova sindaca con il 63,61% dei voti

Da livornotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maria Ida Bessi, 65 anni, è stata eletta sindaca di Capraia con il 63,61% dei voti. Bessi, residente sull’isola, ha già ricoperto il ruolo di sindaca dal 2018 al 2023 e ha anche servito come presidente della provincia nello stesso periodo. La sua vittoria si è concretizzata alle elezioni comunali del 2026.

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Maria Ida Bessi, 65 anni, capraiese, già sindaca dell'isola dal 2018 al 2023 ed ex presidente della provincia dal 2018 al 2023, è la nuova sindaca di Capraia. Lo hanno deciso i cittadini con il voto espresso nella elezioni comunali 2026 presentandosi alle urne domenica 24 e 25 maggio. La. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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