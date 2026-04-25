Comunali il Pd presenta i suoi candidati | a guidare la lista Maria Antonietta Rositani

Il Partito Democratico ha annunciato i candidati in vista delle prossime elezioni comunali. La lista sarà guidata da Maria Antonietta Rositani, scelta tra i membri del partito dopo un percorso di preparazione e organizzazione. La presentazione avviene nel contesto di un lavoro politico volto a consolidare la presenza del partito nel territorio. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui candidati o sul processo di selezione.

Il Partito Democratico presenta la propria lista in vista delle prossime elezioni comunali, al termine di un lavoro politico e organizzativo che ha portato alla costruzione di una proposta autorevole, credibile e fortemente radicata nel territorio.“Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità -.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Amministrative, il Pd presenta già la lista: tutti i candidati Rinnovo consiglio provinciale di Avellino, il PD presenta la lista: i nomi dei candidatiAvellino – In vista del turno elettorale valido per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino che si terrà il prossimo 15 marzo, il Partito... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Comunali a Reggio Calabria, liste e candidati: per il dopo Falcomatà quattro in campo – I NOMI · LaC News24; Presentata l’iniziativa Prenditi Cura di Te. Rositani: la mia rinascita iniziata con delle extension | INTERVISTE; Reggio Calabria, il 21 aprile Prenditi Cura di Te: l’evento sull’empowerment femminile | INFO. Reggio Calabria. Elezioni comunali, il PD presenta la listaIl Partito Democratico presenta la propria lista in vista delle prossime elezioni comunali, al termine di un lavoro politico e organizzativo che ha portato alla costruzione ... ilmetropolitano.it Comunali Reggio: il Pd presenta la lista, a guidarla Maria Antonietta Rositani. I NOMINon è una somma di candidature – spiega ancora Panetta – ma un progetto collettivo che guarda al futuro della città con serietà e visione. citynow.it Presentata ufficialmente la lista del Partito Democratico imbottita di uscenti. Capolista sarà Maria Antonietta Rositani - facebook.com facebook