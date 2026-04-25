Comunali il Pd presenta i suoi candidati | a guidare la lista Maria Antonietta Rositani

Da reggiotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico ha annunciato i candidati in vista delle prossime elezioni comunali. La lista sarà guidata da Maria Antonietta Rositani, scelta tra i membri del partito dopo un percorso di preparazione e organizzazione. La presentazione avviene nel contesto di un lavoro politico volto a consolidare la presenza del partito nel territorio. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui candidati o sul processo di selezione.

Il Partito Democratico presenta la propria lista in vista delle prossime elezioni comunali, al termine di un lavoro politico e organizzativo che ha portato alla costruzione di una proposta autorevole, credibile e fortemente radicata nel territorio.“Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità -.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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