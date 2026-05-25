Elezioni comunali a Morciano inizia l' era del sindaco Agostini Nuovo primo cittadino anche per Mondaino
A Morciano di Romagna, Andrea Agostini è stato eletto sindaco con la lista civica “Mociano Viva”. La sua squadra include rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. A Mondaino, anche lì si registra un cambio di sindaco, con un nuovo primo cittadino al posto del precedente. Le elezioni comunali hanno portato a nuove amministrazioni in entrambi i comuni, senza specificare i nomi dei candidati o i risultati dettagliati.
Andrea Agostini, lista civica “Mociano Viva”, è il nuovo sindaco di Morciano di Romagna. All’interno della sua lista presenti esponenti riconducibili ai principali partiti del centrodestra - da Fratelli d’Italia a Forza Italia e Lega - per un progetto che non nasce da logiche di appartenenza, ma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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