Elezioni comunali a Morciano inizia l' era del sindaco Agostini Nuovo primo cittadino anche per Mondaino

Notizia in breve

A Morciano di Romagna, Andrea Agostini è stato eletto sindaco con la lista civica “Mociano Viva”. La sua squadra include rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. A Mondaino, anche lì si registra un cambio di sindaco, con un nuovo primo cittadino al posto del precedente. Le elezioni comunali hanno portato a nuove amministrazioni in entrambi i comuni, senza specificare i nomi dei candidati o i risultati dettagliati.