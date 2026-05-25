Elezioni comunali a Laviano | i risultati

Notizia in breve

A Laviano, Piero Robertiello è stato eletto nuovo sindaco con 596 voti, pari al 64,64% dei votanti. Giovanni Cifrodelli ha ottenuto 307 voti, il 33,30%, mentre Vincenzo D’Antona ha raccolto 19 voti, il 2,06%. La differenza tra il candidato vincente e il secondo classificato è di circa 289 voti. La partecipazione alle urne e i dettagli sui risultati complessivi non sono stati comunicati.