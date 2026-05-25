Elezioni comunali a Laviano | i risultati
A Laviano, Piero Robertiello è stato eletto nuovo sindaco con 596 voti, pari al 64,64% dei votanti. Giovanni Cifrodelli ha ottenuto 307 voti, il 33,30%, mentre Vincenzo D’Antona ha raccolto 19 voti, il 2,06%. La differenza tra il candidato vincente e il secondo classificato è di circa 289 voti. La partecipazione alle urne e i dettagli sui risultati complessivi non sono stati comunicati.
A Laviano il nuovo primo cittadino è Piero Robertiello. Il neo primo cittadino si è imposto con 596 voti (64,64%) contro i 307 voti (33,30%) raccolti da Giovanni Cifrodelli e i 19 voti (2,06%) andati a Vincenzo D’Antona. Gli elettori chiamati al voto erano 1.883, i votanti sono stati 940 (49,92%). 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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