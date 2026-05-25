Elezioni comunali a Laurito | i risultati

A Laurito, Vincenzo Speranza ha vinto le elezioni comunali con 336 voti, pari all’83,58%. La candidata avversaria ha ottenuto 66 voti, equivalenti al 16,42%. Speranza è stato eletto nuovo sindaco del borgo cilentano.

A Laurito il nuovo primo cittadino è Vincenzo Speranza. Il primo cittadino del borgo cilentano si è imposto con 336 voti (83,58%) contro i 66 voti (16,42%) raccolti da Immacolata Crusco. Gli elettori chiamati al voto erano 1.106, i votanti sono stati 435 (39,33%). 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni comunali a Maiori: i risultati

Leggi anche: Elezioni comunali a Laurino: i risultati

Temi più discussi: Cilento al voto: ecco i comuni coinvolti; Elezioni amministrative 2026, seggi aperti fino alle 15. Ieri l'affluenza al 46,31%; Elezioni amministrative 2026, seggi aperti oggi e domani; Elezioni Comunali in Campania del 24 e 25 maggio 2026, l'affluenza delle ore 23 intorno al 50.84%.

McDonald’s a Villammare: lavori in dirittura d’arrivoVincenzo Speranza torna a ricoprire la carica di sindaco nel comune di Laurito. Dopo una temporanea interruzione del suo percorso amministrativo locale, dovuta alla precedente candidatura in occasione ... infocilento.it

Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, oggi urne aperte dalle 7 alle 23: l'affluenza e i risultati in direttaQuasi 750 comuni interessati di cui 18 capoluoghi, oltre 6,6 milioni elettori italiani chiamati alle urne: numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un ... ilmattino.it