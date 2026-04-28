Guardiagrele Di Prinzio presenta la squadra in piazza | ufficializzata la lista per le comunali

Nel fine settimana, piazza Santa Maria Maggiore a Guardiagrele ha ospitato le presentazioni pubbliche delle liste candidate alle prossime elezioni comunali, previste per il 24 e 25 maggio. Durante l’evento, il candidato sindaco Donatello Di Prinzio ha presentato ufficialmente la squadra che lo sostiene, con una partecipazione significativa di cittadini e supporter presenti in piazza. La campagna elettorale entra così nel vivo, con le formazioni pronte a confrontarsi nelle settimane successive.

Entra nel vivo la campagna elettorale per le comunali di Guardiagrele del 24 e 25 maggio. Nel fine settimana piazza Santa Maria Maggiore ha ospitato le presentazioni pubbliche delle liste a sostegno dei candidati sindaco Donatello Di Prinzio e Piergiorgio Della Pelle, con una buona partecipazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Casa di riposo Guardiagrele, il sindaco Di Prinzio: "Nessun silenzio, procedura quasi conclusa"L’amministrazione insediatasi a settembre 2020, spiega il sindaco, ha trovato una situazione complessa: l’affidamento della gestione della struttura... Elezioni comunali. Portico in Comune presenta la lista a sostegno di Cristillo | I NOMIÈ stata ufficialmente depositata la lista “Portico in Comune”, insieme al simbolo che accompagnerà il percorso verso le prossime elezioni... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: VOTO GUARDIAGRELE: SFIDA TRA DI PRINZIO E DELLA PELLE, TUTTI I CANDIDATI IN LISTA; Comunali Guardiagrele: Di Prinzio cerca il bis, Della Pelle si presenta alla città; Guardiagrele al voto: Della Pelle sfiderà il sindaco uscente Di Prinzio alle prossime elezioni; Comunali 2026, l'ex assessore e docente universitario Della Pelle sfida il sindaco uscente. GUARDIAGRELE (CH) facebook