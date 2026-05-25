Elezioni comunali a Colli Appignano e Cossignano | lo scrutinio in diretta
Il 25 maggio 2026 si sono svolte le elezioni comunali in tre Comuni del Piceno, inclusa la città capoluogo, e in altre località della provincia. Gli aventi diritto al voto hanno espresso le preferenze per l’elezione dei nuovi sindaci. Lo scrutinio dei voti è in corso e viene trasmesso in diretta. Le consultazioni sono state organizzate secondo le procedure previste dalle norme elettorali italiane.
Ascoli Piceno, 25 maggio 2026 – I cittadini di tre Comuni del Piceno – oltre a San Benedetto del Tronto – hanno votato per eleggere i nuovi sindaci. Per conoscere i nomi dei vincitori bisognerà attendere i risultati delle elezioni amministrative 2026, che seguiremo in diretta con aggiornamenti in tempo reale. Si tratta di Colli del Tronto, Appignano del Tronto e Cossignano. Sono tre realtà diverse tra loro, questi piccoli tre Comuni, ma accomunate da un confronto elettorale che si preannuncia acceso, tra continuità amministrativa e voglia di cambiamento. Elezioni comunali 2026 a Colli, Appignano e Cossignano: lo spoglio in diretta. La sfida ad Appignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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