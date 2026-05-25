Elezioni comunali a Celle di Bulgheria | i risultati

A Celle di Bulgheria il sindaco Gino Marotta è stato riconfermato con 776 voti, pari al 64,77 per cento. Il suo sfidante, Gerardo Carro, ha ottenuto 422 voti, equivalenti al 35,23 per cento. La vittoria di Marotta è stata netta e ha confermato il suo incarico alla guida del comune. Le urne si sono chiuse con queste percentuali, sancendo il risultato delle elezioni comunali.

A Celle di Bulgheria il primo cittadino è Gino Marotta. Il sindaco è stato riconfermato con 776 voti (64,77%) contro i 422 voti (35,23%) di Gerardo Carro. Gli elettori chiamati al voto erano 2.586, i votanti sono stati 1.231 (47,60%). 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni comunali a Maiori: i risultati

Elezioni comunali in provincia di Sondrio, i risultati e i sindaci elettiNove comuni della provincia di Sondrio hanno aperto le urne domenica 24 maggio alle 7 e le hanno chiuse alle 23, mentre lunedì 25 maggio le...

Temi più discussi: Cilento al voto: ecco i comuni coinvolti; Elezioni amministrative 2026, seggi aperti fino alle 15. Ieri l'affluenza al 46,31%; Ultima giornata di campagna elettorale a Salerno e in altri 20 comuni della provincia al voto il 24 e 25 maggio; Cilento appello ai candidati Sindaci di Celle di Bulgheria ed a tutti i candidati del territorio.

Elezioni comunali 2026 a Celle di Bulgheria: Gino Marotta rieletto sindaco Elezioni comunali 2026 a Celle di Bulgheria: Gino Marotta rieletto sindaco Elezioni comunali 2026 a ...Gino Marotta si riconferma alla guida del comune di Celle di Bulgheria. Il sindaco uscente, sostenuto dalla lista In…Comune, ha ottenuto una netta vittoria elettorale, superando lo sfidante Gerardo ... infocilento.it

Elezioni comunali, affluenza al 36% alle ore 19: il dato a Salerno e in CampaniaAffluenza in calo alle elezioni comunali: in Italia si attesta al 36% alle ore 19. Tutti i dati della Campania, di Salerno capoluogo e della provincia ... infocilento.it