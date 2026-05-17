Comunali Ferrante Fi | A Cava de’ Tirreni lista forte e credibile per il buon governo
Durante le recenti comunicazioni riguardanti le prossime elezioni comunali, un rappresentante di Forza Italia ha annunciato il sostegno a un candidato sindaco locale. Ha sottolineato che la lista presentata dal partito si distingue per competenza e radicamento nel territorio, puntando a rafforzare il gruppo di candidati in vista del voto. La lista, secondo quanto dichiarato, mira a essere una proposta credibile per il governo della città, con un team che si impegna a sostenere il candidato sindaco.
“Per le elezioni comunali di Cava de’ Tirreni Forza Italia mette in campo una lista forte e credibile in grado di esprimere competenza, radicamento ed entusiasmo a sostegno di Raffaele Giordano sindaco. Candidature di qualità che rappresentano un valore aggiunto per il progetto politico e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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