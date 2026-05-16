Elezioni comunali a Cascina Schlein suona la carica a sostegno del sindaco uscente Betti

A Cascina, si avvicinano le elezioni comunali e i candidati del centrosinistra stanno cercando di rafforzare la propria presenza. Il candidato sindaco Michelangelo Betti, sostenuto dal partito di centrosinistra, ha incontrato recentemente il segretario dell’Unione comunale, Giovanni Russo, in un appuntamento a Pistoia. Durante l’incontro, è stata presente anche la leader del partito, Elly Schlein, che ha espresso il suo sostegno al sindaco uscente. La campagna elettorale si intensifica in vista delle prossime consultazioni.

Il candidato sindaco del centrosinistra a Cascina Michelangelo Betti e il segretario dell'Unione comunale Giovanni Russo hanno incontrato la leader dem Elly Schlein a Pistoia.Un abbraccio, una stretta di mano e una breve chiacchierata con un messaggio semplice e deciso: "Forza Michelangelo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Elezioni comunali. Nuova candidata a sostegno del sindaco uscente GuidaLa lista “Ricoloriamo Arienzo” del sindaco uscente Giuseppe Guida non perde tempo e annuncia un'altra candidatura.

Elezioni comunali, Enrico Fiorini e Cascina Rossa lanciano la sfida: "Fuori e contro il sistema 'Betti-PD' e le destre"Enrico Fiorini e la lista Cascina Rossa lanciano la sfida per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

A Cascina per sostenere la lista di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni comunali x.com

CASCINA: ELEZIONI COMUNALI APPUNTAMENTO TRA I CANDIDATI SINDACO COORDINATO DALLE ACLINewTuscia -CASCINA -PISA L’appuntamento del 12 maggio alle 21:15 presso il nucleo Acli di San Prospero . L’incontro si terrà nei locali del nucleo Acli, situati in via Giuntini 135 a San Prospero. Non ... newtuscia.it

Cascina : Elezioni comunali 2026 – LISTE PRESENTATE A SOSTEGNO DI DARIO ROLLO SINDACONewTuscia – CASCINA – (PI) IL 24 Aprile 2026 è stato presentato i nominativi dei candidati e candidate della lista Valori e Impegno Civico e di Libertà è Democrazia. Donne e uomini diversi per e ... newtuscia.it