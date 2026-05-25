Elezioni Comunali 2026 | diretta voto affluenza risultati di sindaco e liste in provincia di Foggia

Alle 14.50, in due comuni della provincia di Foggia, i candidati alla carica di sindaco hanno già superato il quorum, avendo ottenuto più voti rispetto agli altri contendenti. Le urne sono ancora aperte in alcune zone, mentre l’affluenza complessiva e i risultati parziali delle liste e dei candidati sono in aggiornamento. La giornata elettorale prosegue con seggi aperti e la raccolta dei voti in corso.

Ore 14.50 – A urne ancora aperte, due candidati alla carica di sindaco in altrettanti comuni del Foggiano, hanno già battuto l’unico avversario, vale a dire il quorum. Alla chiusura dei seggi nel primo giorno al voto, domenica 24 maggio, a Candela e Mattinata era già stato superato il 40% di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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ELEZIONI COMUNALI 2026: I PRONOSTICI BIDIMEDIA DI GIULIO ARONICA

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