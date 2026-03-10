Elezioni comunali 2026 tutti i comuni novaresi al voto

Il 24 e 25 maggio si terranno le elezioni comunali in sei comuni della provincia di Novara, dove i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco. Le consultazioni coinvolgono le amministrazioni di sei diversi centri abitati, che si preparano a rinnovare le proprie cariche pubbliche attraverso il voto popolare. Le urne saranno aperte per due giorni consecutivi in tutte le località interessate.

Elezioni amministrative 2026: è ufficiale la data del voto, ecco i comuni sanniti al votoTempo di lettura: < 1 minutoIl Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri dell'individuazione delle date del 24 e...

Elezioni 2026: 3 comuni astigiani al voto il 24 maggioLa prefettura ha fissato la data per il rinnovo degli organi comunali di Calosso, Moncucco Torinese e Settime.

