A che ora si vota per le elezioni comunali 2026 del 24 e 25 maggio

Da quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le elezioni comunali del 2026 si terranno il 24 e 25 maggio. La prima giornata di voto sarà in un giorno e la seconda in un altro, come previsto dalla legge. In totale, coinvolgeranno 743 comuni italiani. La consultazione riguarda le amministrazioni locali, con elettori chiamati a esprimere il loro voto in entrambe le giornate. Le urne saranno aperte in orari stabiliti per entrambe le giornate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 23 maggio 2026 – Tutto è pronto per le elezioni amministrative: gli italiani di 743 comuni (quelli in cui si vota il 24 e 25 maggio, mentre complessivamente sono 894 i comuni chiamati ai seggi entro l’estate 2026), saranno chiamati a rinnovare il sindaco e il consiglio comunale per i prossimi 5 anni. I seggi, come di consueto, saranno aperti per due giorni consecutivi, ma con orari diversi. Si comincia domenica 24 maggio 2026 dalle ore 7 alle ore 23, per poi continuare lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. Questo calendario e i medesimi orari si applicheranno in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, includendo non solo le regioni a statuto ordinario ma anche quelle a statuto speciale: nella stessa data si voterà infatti anche in Friuli-Venezia Giulia e in Sicilia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Si ma, come si vota Elezioni comunali Parabiago 2026

Video ? Si ma, come si vota? Elezioni comunali Parabiago 2026

Sullo stesso argomento

Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota il 24 e 25 maggioCon decreto del 25 febbraio 2026, il Ministro dell'Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle...

vota a che ora si elezioniElezioni Amministrative 2026 in Sicilia: si vota in 70 Comuni. Orari, date e la guida al votoTorna l'appuntamento con le urne in Sicilia. Domenica 24 e lunedì 25 maggio, i cittadini di 70 Comuni dell'isola tra cui, Cammarata, Casteltermini, ... magaze.it

vota a che ora si elezioniLo speciale sulle elezioni comunaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapere ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web