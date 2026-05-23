A che ora si vota per le elezioni comunali 2026 del 24 e 25 maggio

Le elezioni comunali del 2026 si terranno il 24 e 25 maggio. La prima giornata di voto sarà in un giorno e la seconda in un altro, come previsto dalla legge. In totale, coinvolgeranno 743 comuni italiani. La consultazione riguarda le amministrazioni locali, con elettori chiamati a esprimere il loro voto in entrambe le giornate. Le urne saranno aperte in orari stabiliti per entrambe le giornate.

Roma, 23 maggio 2026 – Tutto è pronto per le elezioni amministrative: gli italiani di 743 comuni (quelli in cui si vota il 24 e 25 maggio, mentre complessivamente sono 894 i comuni chiamati ai seggi entro l’estate 2026), saranno chiamati a rinnovare il sindaco e il consiglio comunale per i prossimi 5 anni. I seggi, come di consueto, saranno aperti per due giorni consecutivi, ma con orari diversi. Si comincia domenica 24 maggio 2026 dalle ore 7 alle ore 23, per poi continuare lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. Questo calendario e i medesimi orari si applicheranno in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, includendo non solo le regioni a statuto ordinario ma anche quelle a statuto speciale: nella stessa data si voterà infatti anche in Friuli-Venezia Giulia e in Sicilia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Si ma, come si vota Elezioni comunali Parabiago 2026

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