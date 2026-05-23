Elezioni comunali del 24-25 maggio 2026 dove e come si vota

Le elezioni comunali si terranno il 24 e 25 maggio 2026. I seggi a Venezia, Cavallino-Treporti e Torre di Mosto apriranno alle 7.00 del primo giorno e chiuderanno alle 23.00. La votazione si svolgerà in due giorni consecutivi. La modalità di voto e i luoghi di seggio sono stati definiti dalle autorità locali. Non sono state ancora comunicate eventuali variazioni o aggiornamenti riguardanti le modalità di accesso ai seggi.

I seggi a Venezia, Cavallino-Treporti e Torre di Mosto saranno aperti dalle 7.00 del mattino del 24 maggio fino alle 23.00, e poi lunedì 25 maggio dalle 7.00 alle 15.00.Chi non ha o non trova la tessera elettorale, potrà recuperarla agli uffici dell'anagrafe aperti con orario straordinario. Tutte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Elezioni | Amministrative 2026: quando e come si vota

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