Elezioni comunali 2026 seggi chiusi | tutti i risultati del voto del 24 e 25 maggio

Da novaratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I seggi per le elezioni comunali si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, in 11 comuni del territorio. Le urne erano aperte per due giorni, il 24 e il 25 maggio, per l’elezione del nuovo sindaco. I risultati delle votazioni saranno comunicati nelle prossime ore.

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Si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, i seggi per le elezioni comunali negli 11 comuni del territorio in cui si elegge il nuovo sindaco.Quest'anno si è votato nei comuni novaresi di: Bogogno, Garbagna Novarese, Invorio, Trecate, Vaprio d'Agogna e Vinzaglio. Nel Vco al voto sono andati. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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A che ora aprono e chiudono i seggi lunedì 25 maggio per le elezioni comunali e quando arrivano i risultatiLunedì 25 maggio i seggi per le elezioni comunali sono aperti dalle 7:00 alle 15:00 in circa 900 Comuni.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Elezioni comunali 2026, tutti i numeri e dove votare; Elezioni Amministrative 2026: trasferito il materiale elettorale nelle sezioni del territorio comunale; Amministrative, domenica 24 e lunedì 25 maggio seggi aperti in Sicilia.

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