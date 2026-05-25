A che ora aprono e chiudono i seggi lunedì 25 maggio per le elezioni comunali e quando arrivano i risultati

Lunedì 25 maggio i seggi per le elezioni comunali sono aperti dalle 7:00 alle 15:00 in circa 900 Comuni. Dopo la chiusura, i risultati vengono comunicati nelle ore successive. È l'ultima giornata utile per votare prima della chiusura delle urne. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura e proseguono nelle ore successive fino alla diffusione dei dati ufficiali.

Ultime ore per votare oggi, lunedì 25 maggio, con i seggi aperti dalle 7:00 alle 15:00 in circa 900 Comuni. Subito dopo la chiusura via allo scrutinio: attesi nel pomeriggio i risultati delle sfide chiave, da Venezia a Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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