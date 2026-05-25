Elezioni comunali 2026 seggi aperti fino alle 15 in nove comuni della provincia di Bari
Alle 7 di questa mattina sono stati riaperti i seggi in nove comuni della provincia di Bari per le elezioni comunali 2026. Le urne resteranno aperte fino alle 15. La consultazione riguarda le elezioni amministrative e si svolge in un solo giorno. I cittadini sono chiamati a votare per scegliere i rappresentanti delle amministrazioni comunali. Nessun altro dato sulle modalità di voto o sui candidati è stato ancora comunicato.
Dalle 7 di questa mattina sono stati riaperti i seggi in nove comuni della provincia di Bari per le elezioni amministrative 2026. Dopo la giornata di ieri, nella quale gli elettori hanno potuto esprimere le loro preferenze dalle 7 alle 23, oggi sarà possibile esprimere il proprio voto fino alle. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Elezioni comunali 2026: c'è la data
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