Elezioni comunali 2026 seggi aperti fino alle 15 in nove comuni della provincia di Bari

Notizia in breve

Alle 7 di questa mattina sono stati riaperti i seggi in nove comuni della provincia di Bari per le elezioni comunali 2026. Le urne resteranno aperte fino alle 15. La consultazione riguarda le elezioni amministrative e si svolge in un solo giorno. I cittadini sono chiamati a votare per scegliere i rappresentanti delle amministrazioni comunali. Nessun altro dato sulle modalità di voto o sui candidati è stato ancora comunicato.