Elezioni comunali 2026 seggi aperti fino alle 15 in nove centri della provincia di Bari

Da questa mattina alle 7 sono stati riaperti i seggi in nove comuni della provincia di Bari per le elezioni comunali 2026. Le urne rimarranno aperte fino alle 15. Le operazioni di voto coinvolgono cittadini che devono esprimere le loro preferenze per le amministrative di quest’anno. La consultazione si svolge in nove sedi distribuite sul territorio provinciale. Nessun incidente o problema segnalato durante le prime ore di voto.

Dalle 7 di questa mattina sono stati riaperti i seggi in nove comuni della provincia di Bari per le elezioni amministrative 2026. Dopo la giornata di ieri, nella quale gli elettori hanno potuto esprimere le loro preferenze dalle 7 alle 23, oggi sarà possibile esprimere il proprio voto fino alle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Elezioni comunali 2026 ad Andria, Bruno e Napolitano hanno votato

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