Elezioni comunali 2026 | la diretta affluenza risultati

Seggi aperti dalle 7 alle 15 oggi, lunedì 25 maggio, per l’ultima giornata delle elezioni comunali del 2026. L’affluenza viene monitorata in tempo reale, mentre i risultati delle votazioni saranno comunicati successivamente. Le urne si sono chiuse alle 15 e i dati di affluenza e di voto saranno pubblicati nelle prossime ore. Le elezioni riguardano i rappresentanti dei vari comuni e si svolgono in un’unica giornata di scrutinio.

Seggi aperti dalle 7 alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, per l’ultima giornata delle elezioni amministrative 2026.Ricordiamo che si vota in dieci comuni del territorio provinciale di Genova: qui le informazioni sui documenti necessari per votare, sui candidati e le liste nei singoli comuni. Dopo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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