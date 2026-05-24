Elezioni comunali 2026 a Lecco e provincia urne aperte | i Comuni e i candidati sindaco

Da ilgiorno.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In sette comuni della provincia di Lecco si vota oggi e domani per eleggere i nuovi sindaci. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23 di domenica 24 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 25 maggio. I cittadini sono chiamati alle urne per esprimere la loro preferenza, con le operazioni di voto che si svolgono su tutto il territorio provinciale.

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Lecco, 24 maggio 2026 – Sono sette i Comuni della provincia di Lecco che vanno al voto oggi, domenica 24 (dalle 7 alle 23) e domani, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) per eleggere i nuovi sindaci. Gli eventuali ballottaggi sono stati fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno. Ad andare alla urne saranno quindi i cittadini della città capoluogo, Lecco, ma anche di Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario, Parlasco e Sueglio per un totale di oltre 70 mila abitanti. Lecco. Calco. Esino Lario. La Valletta Brianza. Mandello del Lario. Parlasco. Sueglio. Lecco. Una poltrona per cinque a Lecco. Se la contendono il sindaco uscente di centrosinistra, un candidato del centrodestra quasi unito, due transfughi di quella che era la Lega della prima ora e un civico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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