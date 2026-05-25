Elezioni Comunali 2026 la prima sezione scrutinata nel napoletano arriva da Afragola
Primi dati ufficiali dal Viminale sulle Elezioni Comunali 2026: la prima sezione scrutinata nel napoletano proviene da Afragola.
Primi dati ufficiali dal Viminale sulle Elezioni Comunali 2026. La prima sezione scrutinata nel napoletano arriva da Afragola.In testa il candidato del centrosinistra Giustino con il 62,14%, con la sfidante Alessandra Iroso del centrodestra al 37,86%. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Elezioni comunali 2026: c'è la data
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