Primi dati ufficiali dal Viminale sulle Elezioni Comunali 2026. La prima sezione scrutinata nel napoletano arriva da Afragola.In testa il candidato del centrosinistra Giustino con il 62,14%, con la sfidante Alessandra Iroso del centrodestra al 37,86%. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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Elezioni Comunali 2026, lo spoglio e i risultati in diretta sezione per sezione | LIVEDomenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolti i seggi in numerosi comuni della provincia di Napoli per le elezioni comunali 2026.

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Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Messina. Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026: giorni e orari per la presentazione delle liste elettorali al Comune; Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026: Voto per i cittadini dell'Unione Europea residenti a Segrate; Elezioni comunali: oltre 6,6 milioni di italiani al voto oggi e domani.

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Elezioni comunali 2026, i risultati dello spoglio in diretta: a Venezia e Reggio avanti il cdx con Venturini e Cannizzaro nelle prime proiezioniLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati dello spoglio dopo la chiusura dei seggi: i primi exit poll e le prime proiezioni (dati reali) danno in vantaggio il centrodestra con Venturini a V ... fanpage.it

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