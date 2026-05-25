Elezioni Comunali 2026 la prima sezione scrutinata nel napoletano arriva da Afragola

Da napolitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Primi dati ufficiali dal Viminale sulle Elezioni Comunali 2026: la prima sezione scrutinata nel napoletano proviene da Afragola.

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Primi dati ufficiali dal Viminale sulle Elezioni Comunali 2026. La prima sezione scrutinata nel napoletano arriva da Afragola.In testa il candidato del centrosinistra Giustino con il 62,14%, con la sfidante Alessandra Iroso del centrodestra al 37,86%. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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